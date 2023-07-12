Ordu'da kayalıklardan dereye düşen kadının izine rastlanamadı

Ordu'da evinin yanındaki kayalık alanda hayvanları için yaprak keserken dengesini kaybedip dereye düşen Naciye Yılmaz'ın arama kurtarma çalışmalarında, kadına ait olduğu değerlendirilen etek ve penye bulundu. Ancak Yılmaz'a henüz ulaşılamadı.

ORDU'da, evinin yanındaki kayalık alanda, hayvanları için yaprak keserken dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten dereye düşen Naciye Yılmaz'ı (55) arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde, ekipler, derede kadına ait olduğu değerlendirilen etek ve penye buldu.

Olay, geçen pazartesi, Fatsa ilçesi Yavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafındaki kayalık alanda, hayvanları için yaprak kesen 4 çocuk annesi Naciye Yılmaz'dan haber alınamadı. Kayalık alanın altındaki dereye düştüğünü tahmin eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çevreyi arayan ekipler, ilk günkü dere kenarında Naciye Yılmaz'ın çemberini buldu.