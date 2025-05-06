Ordu'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği

Ordu'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda yapılan etkinlikte, bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik teorik ve pratik eğitim verildi.

Vali Muammer Erol, trafik standı ile motosiklet kazası canlandırma alanını gezerek bilgi aldı. Stant alanında motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek ve hediye dağıtıldı.

Alkol simülasyon gözlüğü kullanarak boş kaleye gol atmaya çalışanlara, sürücülerde alkolün etkisi uygulamalı olarak anlatıldı.

Lise öğrencilerinin güvenli bisiklet kullanımına yönelik gösteri yaptığı etkinlikte, sürücülere çeşitli hediyeler verildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, gazetecilere, sürücüler ile yayaları bilinçlendirmek için etkinlik yapıldığını söyledi.

Farkındalık oluşturmayı ve insanların kurallara uymasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Acar, "Bir kural, bir ömür' diyoruz. Dolayısıyla da kurallara uyarak kendi sağlığımızı, başkalarının güvenliğini korumak durumundayız. ???????Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Acar, Ordu'da bu sene geçen yıla oranla motosiklet sayısının yüzde 40 oranında arttığına işaret ederek, motosiklet sürücülerine yönelik 3 aylık bir eğitim süreçlerinin olduğunu kaydetti.