Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"

Ordu'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği

Ordu'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliğinde, motosiklet ve bisiklet sürücülerine yönelik teorik ve pratik eğitimler verildi, farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Ordu'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda yapılan etkinlikte, bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik teorik ve pratik eğitim verildi.

Vali Muammer Erol, trafik standı ile motosiklet kazası canlandırma alanını gezerek bilgi aldı. Stant alanında motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek ve hediye dağıtıldı.

Alkol simülasyon gözlüğü kullanarak boş kaleye gol atmaya çalışanlara, sürücülerde alkolün etkisi uygulamalı olarak anlatıldı.

Lise öğrencilerinin güvenli bisiklet kullanımına yönelik gösteri yaptığı etkinlikte, sürücülere çeşitli hediyeler verildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, gazetecilere, sürücüler ile yayaları bilinçlendirmek için etkinlik yapıldığını söyledi.

Farkındalık oluşturmayı ve insanların kurallara uymasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Acar, "Bir kural, bir ömür' diyoruz. Dolayısıyla da kurallara uyarak kendi sağlığımızı, başkalarının güvenliğini korumak durumundayız. ???????Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Acar, Ordu'da bu sene geçen yıla oranla motosiklet sayısının yüzde 40 oranında arttığına işaret ederek, motosiklet sürücülerine yönelik 3 aylık bir eğitim süreçlerinin olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.