Ordu'da Karadeniz-Akdeniz yolunda onarım çalışmaları tamamlandı

Ordu'da temmuzda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz- Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli girişindeki onarım çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 10 Temmuz'da sağanak sonucu meydana gelen heyelan sonrası kapatılan Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli girişinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Güler, Karadeniz-Akdeniz yolundaki çalışmalarda artık sona gelindiğini belirtti.

Çalışmanın yaklaşık 10 gün içinde bitirilerek yolun ulaşıma açılacağına işaret eden Güler, "Buranın bağlantı yolunda 10 kilometrelik kısmı asfaltlamıştık. Oradan nakliye, hareket devam ediyordu. Şimdi bu kısımla birlikte bağlantı bitmiş olacak. Eski güzel günlerine dönmüş olacak. Çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.