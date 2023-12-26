Ordu'da Karadeniz-Akdeniz yolunda heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden açıldı

Ordu'da, temmuzda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz- Akdeniz yolundaki onarım çalışmaları tamamlandı.

Mesudiye Belediye Başkanı Muaammer Özer, AA muhabirine, 10 Temmuz'da sağanak sonucu meydana gelen heyelan sonrası kapatılan Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli girişinde yürütülen çalışmaların bittiğini söyledi.

Yaklaşık 5 ay süren çalışmaların sona ermesiyle yolun yeniden açıldığını ifade eden Özer, sürücülere ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özer, bölgede 60 metrelik viyadük inşa edildiğini vurgulayarak, "Viyadük, uzunlukları 30 metre olan 3 ayak üzerine kuruldu. Yolun asfaltlanması sonrası da yol yeniden ulaşıma açıldı." dedi.