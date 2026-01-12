Ordu'da eğitime kar engeli

ORDU'nun 13 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlde başlayan yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; 13 Ocak 2026 Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.