Ordu'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

ORDU'da dünden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerdeki Aybastı, Kabadüz ve Akkuş ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 50 santime ulaştı.

Kentte, dünden beri etkisini arttırarak yağmaya devam eden kar, yüksek kesimlerdeki ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yaylalarda mahsur kalan besiciler, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Kabadüz ilçesinde kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçti. Kapanan mahalle ve grup yolları, ekiplerin çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.

'OLUMSUZLUK YAŞANMADI'

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, yağış nedeniyle olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Aybastı ilçemiz yüksek rakımlı yerlerden biri. 1700 metre rakıma kadar olan üst mahallelerimize kar yağdı. Aybastı-Reşadiye yolunda da yoğun kar yağışı etkili oldu. Niksar ile sürekli iletişim halindeyiz. Yaylada merkezde kar kalınlığı 15 santimi buldu. Koyun üreticilerimizden mahsur kalanlar vardı, onlara müdahale ettik. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Süreç devam ediyor ve Büyükşehir ile Aybastı ekiplerimiz 24 saat boyunca mücadeleye hazır. Kar bizim için bir bereket, yazın susuzluk çekiyoruz. İnşallah olumsuzlukların yaşanmaması için mücadelemiz sürecek" dedi.

'KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR'

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçede kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğunu söyleyerek, "Dün yağan karla beraber, bin metreden 3 bin metre rakıma kadar 50 santim üzerinde kar yağışı oldu. Yaylada hemşehrilerimiz ve hayvancılarımız var. Şu an kar yağışı devam ediyor. Açılması gereken 77 mahalle, yollarımız vardı. Bunların birçoğunu olumsuzluk yaşanmadan açtık, yoğun şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Yolda kalan hemşehrilerimiz vardı, ekiplerimizin gayretiyle onları kurtardık. Hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde mahallelere inmeleri için çaba sarf ediyoruz. 3-4 bin hayvanın aşağı mahallelere indirilmesi gerekiyor. Herhangi bir olumsuzluk yok, yollar açılıp hayvanlar yazlık alanlara indirilecek" diye konuştu.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise "Argan Yaylası'nda kar kalınlığı 15 santimi geçti ve ilçe tamamen beyaza büründü. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken, belediye ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.