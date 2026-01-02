Ordu'da kar yağışı eğlenceye dönüştü; dans edip, kızakla kaydılar

ORDU'nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte çok sayıda kişi cadde ve sokaklarda müzik eşliğinde dans edip, araçların arkasına bağladıkları kızaklarla kayıp, eğlendi.

Ünye ilçesinde dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinde kar yağışını kutlamak isteyen çok sayıda kişi, meydan ve sokaklarda bir araya geldi, müzik eşliğinde dans edip, kar topu oynadı. Araçların arkasına bağladıkları kızaklarla kayıp eğlenenler, renkli görüntüler oluşturdu. O anlar ise sanal medyada beğeni topladı. Öte yandan, bugün güneşli hava ile birlikte kent merkezindeki kar erimeye başladı.