Ordu'da Kano Sporcuları Yeni Sezon Antrenmanlarına Başladı
Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Yelken ve Kano Eğitimi Projesi kapsamında kano sporcuları, yeni sezon antrenmanlarına Karadeniz'de başladı. Sporcular, yaz sezonunda deniz ve ırmaklarda antrenman yapacaklar.
Ordu'da kano sporcuları yeni sezon antrenmanlarına Karadeniz'de başladı.
Büyükşehir Belediyesince çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak amacıyla Yelken ve Kano Eğitimi Projesi başlatıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü sporcuları, bu kapsamda Altın Ordu ilçesi sahilindeki denizde antrenman gerçekleştirdi.
Yaz sezonuyla kürek çekmeye başlayan kanocular, denizin yanı sıra ırmaklarda antrenmanlarına devam edecek.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel