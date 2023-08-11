Ordu'da kamyonetin çarptığı kadın öldü
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde kamyonetin çarptığı 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde kamyonetin çarptığı 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
İlçenin Direkli Mahallesi'nde, İ.V. (51) yönetimindeki 52 ADC 797 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada Safet Y'ye çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren kadının cenazesi, Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel