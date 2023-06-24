Ordu'da kaldırıma çarpan motosikletteki genç kız hayatını kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletteki genç kız hayatını kaybetti. Samsun yönüne giden Eda Toru (20) idaresindeki 27 AIY 790 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda kaldırıma çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Toru'nun cenazesi, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletteki genç kız hayatını kaybetti.
Samsun yönüne giden Eda Toru (20) idaresindeki 27 AIY 790 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda kaldırıma çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Toru'nun cenazesi, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.