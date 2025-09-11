Ordu'da Kahverengi Kokarca Toplatma Projesi Başlatıldı

Ordu'da fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmaya yönelik Kahverengi Kokarca Toplatma Projesi başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, okul çağındaki çocukların kahverengi kokarca mücadelesi konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturması için çalışmaların yürütüldüğüne işaret edilerek, Altınordu, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, Perşembe ve Ünye'de Kahverengi Kokarca Toplatma Projesi başlatıldığı vurgulandı.

Çocukların zararlıya karşı daha önce eğitime tabi tutulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Okul çağındaki çocuklarımız tarafından toplanan canlı ve cansız kahverengi kokarcalar her hafta cuma günü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilecektir. 30 Kasım 2025'e kadar toplamaya ve teslim etmeye devam edilecek olup teslim edilen kokarcalar ilçe komisyonunca değerlendirilecektir. Canlı kokarcalar, zararlının en büyük doğal düşmanı olan samuray arıcığının üretilebilmesi için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne gönderilecektir. Yarışma sonucu her ilçede 1. olan çocuklarımıza Tarım ve Orman Bakanlığımızca tedarik edilen bisiklet hediye edilecektir. Ayrıca yarışmaya katılan diğer çocuklara da sürpriz hediyeler dağıtılacaktır."