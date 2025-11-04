Haberler

Ordu'da Kadınlara Yönelik Amigurumi Kursu Başladı

Güncelleme:
Ordu'da, 'Üreten Eller Projesi' kapsamında kadın yükümlülere amigurumi tekniğiyle oyuncak yapımı eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimler, Altınordu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenleniyor ve üretilen oyuncaklar, anaokullarına ve ceza infaz kurumlarındaki çocuklara hediye edilecek.

Ordu'da, "Üreten Eller Projesi" kapsamında kadın yükümlülere yönelik kurs düzenlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kurulan atölyede kursiyerler için amigurumi tekniğiyle oyuncak yapımı eğitimine başlandı.

Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici Tuğba Koca, kadın yükümlüler ile kurum personeli ve gönüllü çalışanların yer aldığı 12 kursiyere eğitim veriyor.

Eğitim boyunca el emeğiyle üretilen oyuncaklar, köy anaokullarına ve ceza infaz kurumlarında kalan kadın hükümlülerin 0-6 yaş grubu çocuklarına hediye edilecek.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
