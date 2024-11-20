Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Kadın Girişimciler Ekonomik Gelir Elde Ediyor

Ordu'da Kadın Girişimciler Ekonomik Gelir Elde Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesince kurulan üreten kadınlar atölyesi, kadın girişimcilerin sabun, deterjan ve yumuşatıcı gibi ürünler üreterek ekonomik gelir elde etmelerine yardımcı oluyor. Belediye Başkanı Güler, projenin destekleneceğini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesince kurulan üreten kadınlar atölyesi, kadınlara ekonomik gelir sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, atölyeyi ziyaret ederek buradaki üretime ilişkin bilgi aldı.

Güler, Ordu'nun girişimci ruhlu kadınlarının bu atölyede sabun, deterjan ve yumuşatıcı gibi temizlik ürünleri üreterek kendi markalarını oluşturduklarını belirtti.

Daha güçlü bir Ordu için kadınların bu tür projelerine destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Güler, "Burası hanımların harika işlere imza attığı bir atölye. Buranın yerini verdik ve kadın girişimciler bu atölyeyi kurdular. Burada çok güzel işler yapıyorlar ve aynı zamanda satıyorlar. Yani yapılan işler amatörce yapılan işler değil, burayı ticari bir işletmeye çevirmişler." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Yakında lavantadan kozmetikle ilgili çalışmalar da yapılacak. Tıbbi aromatik bitkilerden ilaca dönüştürülecek çalışmalar da yapıyoruz. Herkesin gelip hanımların neler başardığını görmesi lazım. Bu ürünleri kendi işletmelerimizde de kullanıyoruz. Bunu daha da yaygınlaştırarak dışa açılımı sağlayacağız. 19 kadın kooperatifi kurduk. Diğer 18 kooperatifimizi de benzer çalışmaları yapmaya davet ediyoruz."

Ordu Kadın Emeği Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Zeynep Yazıcı ise ilk defa fındık kokulu sıvı sabun yaptıklarını belirterek, "Katı sabunlarımız da var. Yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, endüstriyel ürünleri geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katkı ve destekleri dolayısıyla başkanımıza teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı

Skandalın içinde aşk da varmış! Sanık hemşireden ilişki itirafı
Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor

Köfteci Yusuf yeni sektöre giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Masterchef 20 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında ne yaşandı? Bütçe görüşmesinde ne oldu? (VİDEO İZLE) Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.