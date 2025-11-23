Haberler

Ordu'da Kaçan Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile otobüs çarpıştı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda S.K. idaresindeki otomobili durumundan şüphelenmesi üzerine takibe aldı.

Soya kavşağında kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki N.B, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
