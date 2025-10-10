Ordu'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Ton 215 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Ordu'daki kaçakçılık operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen aramalarda toplamda 1 ton 215 kilogram tütün ve 100 bin dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu, Ünye ve Ulubey ilçelerinde 3 araçta arama yaptı.
Aramalarda, 1 ton 215 kilogram tütün ve 100 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel