Ordu'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Ton 215 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Ordu'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Ton 215 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Güncelleme:
Ordu'daki kaçakçılık operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen aramalarda toplamda 1 ton 215 kilogram tütün ve 100 bin dolu makaron ele geçirildi.

Ordu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 215 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu, Ünye ve Ulubey ilçelerinde 3 araçta arama yaptı.

Aramalarda, 1 ton 215 kilogram tütün ve 100 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
