Ordu'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Ton 215 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Ordu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 215 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu, Ünye ve Ulubey ilçelerinde 3 araçta arama yaptı.

Aramalarda, 1 ton 215 kilogram tütün ve 100 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi.