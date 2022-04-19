Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

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Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'da, gümrük kaçağı tütün ve mamullerinin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi yakalandı.

Ordu'da, gümrük kaçağı tütün ve mamullerinin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 172 bin 300 boş makaron, 6 bin 800 içi tütün doldurulmuş makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 91 paket nargile tütünü ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

???????Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.???????

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Altınordu, Tütün, Ordu, Güncel, Haberler

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