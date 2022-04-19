Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'da, gümrük kaçağı tütün ve mamullerinin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 172 bin 300 boş makaron, 6 bin 800 içi tütün doldurulmuş makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 91 paket nargile tütünü ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

???????Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.???????