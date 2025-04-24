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Ordu'da Kaçak Kalkan Balığı Ağı Ele Geçirildi

Ordu'da Kaçak Kalkan Balığı Ağı Ele Geçirildi
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Ordu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denizde kaçak olarak serilen 500 metrelik kalkan balığı ağına el koydu. Ağda bulunan 6 kalkan balığı ise canlı olarak suya geri salındı.

Ordu'da denize kaçak serilen 500 metrelik kalkan balığı ağı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri kontrol görevlilerinin denetimleri sırasında, denizde kalkan balığı ağı tespit edildiği belirtildi.

Türk karasularında 15 Nisan-15 Haziran arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan balığı avcılığının yasak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda görevlilerimiz tarafından, ilimiz deniz sahasında yapılan denetimlerde denize serili olarak tespit edilen kalkan ağına el konulmuştur. Ayrıca ağlara takılan kalkan balıkları canlı olarak suya geri salınmıştır. Ekiplerimizin denetimleri aralıksız devam edecektir."

Ele geçirilen ağın uzunluğunun 500 metre olduğu, ağlara 6 kalkanın takıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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