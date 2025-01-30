Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev

Ordu'da Kablo Hırsızlığına 3 Tutuklama

Ordu'da Kablo Hırsızlığına 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, yapılan operasyon sonucunda 272 kilogram bakır kablo ele geçirirken, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Yeşilkent ve Yazkonağı Mahallesi'ndeki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında F.M. (24), A.T. (24), R.Ş.S. (16), K.K. (19) ve A.S.M'yi (20) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 272 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

Ünye Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan F.M, R.Ş.S. ve A.T. tutuklandı, A.S.M. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
img

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
img

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
img

Bundan sonra 1 dakika bile Fenerbahçe forması giyemeyecek!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.