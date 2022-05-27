Ordu'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Ordu'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
Ordu'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Ordu'da çok sayıda kablo hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Ordu'da çok sayıda kablo hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölköy ve Akkuş ilçelerindeki bazı mahallelerde farklı zamanlarda meydana gelen 10 haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen U.U, Ö.A. ve B.A'nın evlerinde yaptıkları aramalarda suç unsuru malzemeleri ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

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