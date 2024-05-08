Ordu'da Jandarma Ekipleri Şelalede Yaralı Kurtarma Tatbikatı Yaptı
Ordu'da Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), Ohtamış Şelalesi'nde yaralı kurtarma tatbikatı düzenledi. JAK ekipleri, dağcılık ipleriyle ulaştıkları yaralıları sedyelerle güvenli alana taşıdı.
Ordu'da jandarma ekiplerince şelalede yaralı kurtarılmasına yönelik tatbikat yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), "Sedye ile yaralı tahliyesi ve dağcılık ipleriyle tesis kurularak işletilmesi" tatbikatı düzenledi.
Ulubey ilçesindeki turizm noktalarından Ohtamış Şelalesi'nde yapılan tatbikatta, senaryo gereği araçla ulaşımın sağlanamadığı yüksek bir noktada yaralıların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
İhbarın ardından bölgeye gelen JAK ekipleri, dağcılık ipleri aracılığıyla ulaştıkları yaralıları sedyelerle güvenli alana taşıdı.