Ordu'da Jandarma Ekipleri 157 Düzensiz Göçmeni Sınır Dışı Etti

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 157 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Ayrıca, çeşitli suçlarda haklarında işlem başlatılan 91 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından 2023 yılının ilk 6 ayında yapılan çalışmalar neticesinde 157 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi sağlandı, çeşitli suçlarda haklarında işlem başlatılan toplamda 91 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinin 2023 yılı ilk altı aylık dönemde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik icra edilen operasyon sayıları arttırdı. Bu çalışmalar çerçevesinde meydana gelen 227 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olayında 11 kilogram 658 gram esrar, 68 kök kenevir bitkisi, 3 bin 458 adet sentetik hap ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi. İlk 6 ay içerisinde meydana gelen 67 Kaçakçılık ve mali suç olayında 185 bin 220 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 104 bin boş makaron, 113,8 kilogram kaçak tütün, 46 litre kaçak içki, 293 adet sikke ve 5 adet tarihi obje ele geçirildi. Bu olaylarda haklarında yasal işlem yapılan toplam 91 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.

Aynı dönem içerisinde meydana gelen 13 göçmen kaçakçılığı olayında 192 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı, 157 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi koordinesinde Geri Gönderme Merkezine sevk edildi ve 16 düzensiz göçmen ise terke davet edilerek serbest bırakıldı. - ORDU