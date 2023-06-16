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Ordu'da İşyeri Yıkımı Sırasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Ordu'da İşyeri Yıkımı Sırasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel Haberler

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir işyerinin yıkım çalışmaları sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da bir işyerinin yıkım çalışmaları esnasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Altınordu ilçesi Düz Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alanındaki dükkanların yıkım çalışmaları esnasında, boşaltılan bir işyerinin içerisinde çalışmalar sürerken oksijen kaynağı kullanıldı. Bu esnada hurdaların üzerine sıçrayan kıvılcım işyerinin çatısında yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak söndürme çalışması başlattı. Kısa süre içerisinde alevleri söndürerek kontrol altına alan ekipler, sonrasında da soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Altınordu İtfaiye Ordu Güncel Haberler

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