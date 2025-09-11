Ordu'da İşletme Sahibi, Yorulan Vatandaşlara Ücretsiz Su İkramı Yapıyor

Ordu'da bir işletme sahibi yorulan vatandaşların dinlenebilmesi için ücretsiz su hizmeti sunuyor.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bilgisayar malzemeleri satan Mertcan Mercan, Ordu Devlet Hastanesi'nin yokuşunu yaya olarak çıkan bazı vatandaşların yorulduğunu fark etti

İş yerinin önüne masa, sandalye ve su koyan Mercan, vatandaşların görebilmesi için "Otur dinlen suyunu iç. Ücretsizdir" yazısı ekledi.

Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane yolunun yokuş olduğu için bazı vatandaşların yürüdüğü sırada yorulduğunu fark ettiğini belirterek, "Özellikle yaşlı vatandaşlarımız yorulup dinlemeye yer arıyordu. Önce oturmaları için sandalye koyduk. Ardından da masa üzerine koyduğumuz sularla ücretsiz ikram yapmaya başladık. Uygulamanın insanlar için iyi olduğunu düşünüyoruz. Onların hayır dualarını almak bizi mutlu ediyor." dedi.

Ücretsiz su ikramından yararlanan Seyhan Kaya ise "Hastaneye giderken yoruldum. Burayı görünce bir süre oturup dinlendim. Suyumu içtim. Bunu yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Öte yandan işletmenin uygulaması sosyal medyada destek gördü.