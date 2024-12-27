Ordu'da İş Yerinde Yangın: Hasar Büyüdü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir tamir atölyesinde çıkan yangın, iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürürken, yangının çıkma nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Selimiye Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki tamircide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel