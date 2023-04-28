Ordu'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Çınarlık Mahallesi'nde bir binanın zemin katında bulunan Adem Erdim'e ait bobinaj dükkanının kapalı olduğu sırada yangın meydana geldi.
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında makineler yandı, iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel