Ordu'da İran üzerinden batı illerine uyuşturucu taşıyan 2 kişi yakalandı
Ordu'da İran üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 İran uyruklu şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinden 936 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Ordu'da, İran üzerinden batı illerine uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde İran üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatında bulunan 2 İran uyruklu şüpheli uygulama noktasında yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden ayakkabı tabanına gizlenmiş şekilde 4 parça halinde toplam 936 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU