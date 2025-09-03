Haberler

Ordu'da İnşaatta Betondan Ölümlü Kaza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında devrilen beton pompasının bomunun çarptığı 26 yaşındaki Halil İbrahim Gördü hayatını kaybetti.

ORDU'da, çalıştığı inşaatta beton dökümü sırasında devrilen beton pompasının bomunun çarptığı Halil İbrahim Gördü (26), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Betonu inşaat dökülürken devrilen beton pompasının bomu, işçilerden Halil İbrahim Gördü'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gördü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Halil İbrahim Gördü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trafikte dehşet: Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı

Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler

Milli Takım'da büyük skandal! Maç oynanırken yumruklaştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.