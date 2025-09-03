Ordu'da inşaatta beton pompası devrildi: 1 ölü

ORDU'da, çalıştığı inşaatta beton dökümü sırasında devrilen beton pompasının bomunun çarptığı Halil İbrahim Gördü (26), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Betonu inşaat dökülürken devrilen beton pompasının bomu, işçilerden Halil İbrahim Gördü'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gördü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Halil İbrahim Gördü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.