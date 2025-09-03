Haberler

Ordu'da inşaatta beton pompası devrildi: 1 ölü

Ordu'da inşaatta beton pompası devrildi: 1 ölü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta devrilen beton pompasının bomunun çarptığı 26 yaşındaki işçi Halil İbrahim Gördü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'da, çalıştığı inşaatta beton dökümü sırasında devrilen beton pompasının bomunun çarptığı Halil İbrahim Gördü (26), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Betonu inşaat dökülürken devrilen beton pompasının bomu, işçilerden Halil İbrahim Gördü'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gördü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Halil İbrahim Gördü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
