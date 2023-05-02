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Ordu'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

Ordu'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

Güncel Haberler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

İlçenin Ayazlı Mahallesi'nde 6 katlı inşaat halindeki binanın dış cephesine kurulan iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İskelenin çökmesi sonucu, dış cephe boyası yapan Şakir Timor, Baran Denizhan, Baran Kılın ve Zakir Timor, ikinci kattan düştü.

Yaralanan işçiler, ambulansla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

Fatsa Ordu Güncel Haberler

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