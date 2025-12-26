Haberler

Ordu'da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi açıldı

Ordu'da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesince, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Ihlamur Park'ta kurulan merkezde ilk eğitimin Ulubey Şehit Erkut Tufan İlkokulu öğrencilerine verildiği belirtildi.

Öğrencilerin, okullarında topladıkları atık pilleri teslim ederek eğitim programına katılım sağladıkları ifade edildi.

Eğitim kapsamında çocuklara sıfır atık bilinci kazandırmaya yönelik sunumlar yapıldığı, Yason Burnu'nun modellendiği sanal gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan çevre ve geri dönüşüm toplama oyunu ile interaktif bir deneyim yaşatıldığı vurgulandı.

Eğitim sonunda programa katılan öğrencilere "çevre müfettişi" rozetleri takıldığı ve çeşitli hediyeler verildiği kaydedildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin yıl boyunca birçok okul ve öğrenciye ev sahipliği yapması planlanıyor.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin "Kendine takım bul" dediği isim için sıraya girdiler
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı