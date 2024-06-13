Ordu'da iki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Ordu'da gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 253 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Ünye ilçesinde durdurulan araçta ise 4 kişinin üzerinde 140 gram sentetik uyuşturucu ile 33 bin 300 liralık sahte banknot bulundu. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Ordu'da iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 253 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, Ünye ilçesinde durdurdukları araçtaki 4 kişinin üzerinde ise 11 parça halinde 140 gram sentetik uyuşturucu ile 33 bin 300 liralık sahte banknot buldu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.