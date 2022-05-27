İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Murat Demir'in kullandığı 52 ACE 463 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Irmak Caddesi'nde Ünal Avcı yönetimindeki 52 ACT 409 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Burhan Dağdeviren yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Hacer Öztürk - Güncel