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Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı, Biri Marketin Girişine Daldı

Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı, Biri Marketin Girişine Daldı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışan iki otomobilden biri marketin girişine daldı ancak yaralanan olmadı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, otomobil vinçle kaldırıldı.

ORDU'da, çarpışan 2 otomobilden 1'inin marketin girişine daldığı kazada, yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Ünye ilçesi Orta Yılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi'nde meydana geldi. M.Ü. yönetimindeki 52 ADE O70 plakalı otomobil ile İ.O. idaresindeki 52 AEP 355 plakalı otomobil, çarpıştı. M.Ü.'nün kontrolünü yitirdiği otomobil, marketin girişine daldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüleri yara almadan kurtulurken, olay sırasında markette kimsenin bulunmadığı belirtildi. Otomobil, vinçle marketin giriş kısmından kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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