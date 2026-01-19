Ordu'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Saylan Mahallesi'ndeki evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangının ardından kullanılamaz hale gelin iki katlı evle ilgili soruşturma başlatıldı.