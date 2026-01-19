Haberler

Ordu'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

Güncelleme:
Ünye ilçesinde Saylan Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Saylan Mahallesi'ndeki evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangının ardından kullanılamaz hale gelin iki katlı evle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Haberler.com
500

