Ordu'da İki Bina Kontrollü Yıkım İçin Hazırlanıyor
Ordu'nun Altınordu ilçesinde zemin kayması nedeniyle çatlaklar oluşan ve tahliye edilen iki binadan birinin kontrollü yıkımına başlamak için hazırlıklara başlandı. Yıkım için Mersin'den makine getirileceği bildirildi.
ORDU'da 15 gün önce zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluşunca tahliye edilen 2 binadan birinde bugün kontrollü yıkım için hazırlık çalışması yapılıyor.
Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 20 Ekim günü bitişik 5 ve 6 katlı 2 binada zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından toplam 14 daireli 2 bina, tedbir amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi. Kayma ve çatlakların binaların yanında bulunan inşaatta yapılan kazı ve temel çalışmasının etkili olabileceği değerlendirildi. Yapılan incelemede 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkılmasına karar verildi. Yıkım için hazırlık çalışmaları başlatıldı.
Öte yandan, yıkım işleminin Mersin'den kolon kesim makinasının gelmesiyle başlayacağı bildirildi.