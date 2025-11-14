Haberler

Ordu'da İhtiyaç Sahiplerine 'Geçici Giyim Mağazası' Açıldı

Ordu'da İhtiyaç Sahiplerine 'Geçici Giyim Mağazası' Açıldı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine yönelik 'Geçici Giyim Mağazası' hizmete girdi. Açılışta, ihtiyaç sahibi ailelere 1 ay boyunca giyim yardımı yapılacağı belirtildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik "Geçici Giyim Mağazası" hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Deniz Feneri Derneğince Ulu Cami'nin giriş katındaki düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için açılan mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Danışmanı Recep Koçak ise Ordu'daki ihtiyaç sahibi ailelerin burada 1 ay boyunca sevindirileceğini belirterek, "Şimdilik 500 ailemiz belirlenmiş durumda. Çeşitli kurumlarımızdan da listeler aldık. Bize kayıtlı olan ailelerimiz var. Yaklaşık 2 bin fert buradan sevindirilecek. Burada ay boyunca müracaatlar yine alınacak. Bize kaydı olmayan fakat yardım almak isteyen Ordulu kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bize başvurabilirler." dedi.

Mağazanın açılışına Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, daire müdürleri, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
