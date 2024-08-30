Üye Girişi
Haberler

Ordu'da İçki İçme Tartışması Kanlı Bitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da ev önünde içki içilmesi nedeniyle çıkan tartışmada pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan Mehmet A. ile babası İsmail A., gözaltına alındı.

ORDU'da ev önünde içki içilmesi nedeniyle çıkan tartışmada pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan Mehmet A. ile babası İsmail A., gözaltına alındı.

Olay, dün Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Murat D., iddiaya göre evlerinin önünde kardeşi ile içki içen Mehmet A.'yı kalkması için uyardı. Uyarıya aldırmayan Mehmet A. ile Murat D. arasında tartışma çıktı. Mehmet A.'nın babası İsmail A.'nın dahil olması ile tartışma büyüdü. Tartışma sürerken, eve giren Mehmet A. aldığı pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mehmet A. ve babası İsmail A. gözaltına alınırken, olay yerinde 3 kartuş bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Ordu Olaylar Güvenlik Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şaban Okur kimdir? MasterChef (Var Mısın Yok Musun) Şaban Okur'un kızı Elif hastalığı neydi, yaşıyor mu, vefat etti mi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı?
title