Ordu'da 'Huzur-52' Uygulaması: 187 Araç ve 62 İş Yeri Denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Huzur-52' uygulamasında 187 araç ve 62 iş yeri denetlendi, 804 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulama sonucunda 14 sürücüye cezai işlem uygulandı ve çeşitli maddelerden 2 kişiye ceza kesildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Huzur-52' uygulamasında 187 araç ve 62 iş yeri denetlendi, 804 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece şehir merkezinde umuma açık yerlerde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında durdurulan 187 araçta 2'si alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplamda 14 sürücüye cezai işlem uygulandı.

804 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı denetimde, 1 kişi hakkında yoklama kaçağı olması nedeniyle tebligat tanzim edildi, 2 kişi hakkında çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Uygulama noktalarında toplamda 187 araç kontrol edilirken, şehirdeki 62 iş yerinde de denetim gerçekleştirildi. - ORDU