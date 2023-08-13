Ordu'da Huzur-52 Uygulaması: 187 Araç ve 62 İş Yeri Denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen Huzur-52 uygulamasında, 187 araç ve 62 iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda 14 sürücüye cezai işlem uygulanırken, bir kişi hakkında yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ayrıca, bir kişiye yasak bıçak bulundurmak ve taşımak, bir kişiye ise ses ile gaz fişeği atabilen silah taşımak nedeniyle cezai işlem uygulandı.