Ordu'da heyelanlar sonucu 168 konut için nakil kararı verildi

ORDU (AA) - Ordu İl Acil ve Afet Durum Müdürü Osman Işık, heyelanlar nedeniyle nakil kararı verdikleri konut sayısının 168'e çıktığını söyledi.

Vali Tuncay Sonel başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, ilgili kurum temsilcileri, kentte yürütülen çalışmaların son durumuyla ilgili sunum yaptı.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, son günlerde yaşanan heyelanlar ve AFAD'ın çalışmalarına ilişkin Işık'a söz verdi.

Işık, dün akşam itibarıyla 19 ilçede nakil kararı verdikleri konut sayısının 168'e çıktığını belirterek, "Şu an 168 konuta nakil kararı verdik, boşalttık. Arkadaşlar sahada çalışıyor. Elimizde yaklaşık 50 dilekçe daha var. Bir 10 gün daha sürecek gözüküyor. Bu sayı 200'ü bulur gibi ama yukarı çıkmasın diye dua ediyorum. Yani her geçen gün artıyor." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin de heyelanlı yollarda çalışma yürüttüğünü ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Belediyemizin de altyapı hasarları çok ciddi. 365'e yakın bir yol ağında heyelan var. Karayolları ağında 50 olduğunu bölge müdürümüz söyledi. Belediyelerin altyapılarıyla ilgili de İller Bankası, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden komisyonumuz kuruldu. Altyapı hasarları da tespit ediliyor bir taraftan. Yani gerçekten çok ciddi ve yoğun bir çalışmaya devam ediyoruz."