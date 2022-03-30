Ordu'da heyelanlar hasara yol açtı, bir inek telef oldu

ORDU (AA) - Ordu'da heyelanlar sonucu bazı fındık bahçeleri ve yollar hasar gördü, bir inek telef oldu.

Kentin farklı noktalarında kar sularının erimesinin ardından heyelanlar meydana geldi.

Ulubey ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'ndeki heyelan, 3 fındık bahçesinde hasara yol açtı. Mahalle sakinlerinden İlhan Şimşek'e ait inek, bahçede otladığı sırada yaşanan heyelan sebebiyle telef oldu.

Korgan ilçesinde ise Tepe Mahallesi Eğlence Kümeevleri mevkisinde bulunan yol zarar gördü, alt kısmındaki fındık bahçesinde de hasar oluştu.

Gürgentepe ilçesinde Bahtiyarlar Mahallesi Okulyanı mevkisindeki heyelan, yol ile 2 üreticinin bahçesinde zarara neden oldu.