Ordu'da heyelan; yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular (2)

ALTINORDU, ORDU (DHA) - 'BİZ ONLARIN GÖZÜNÜN YAŞINA KIYAMAYIZ'

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 3 binanın yıkıldığı, 3 büyükbaş hayvan ile 1 köpeğin öldüğü Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalıköy Mahallesi'ndeki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Sonel, hasarların ve zararların kısa sürede giderileceğini söyledi. Heyelan nedeniyle hayvanlarını kaybeden vatandaşlara hayvanlarının teslim edileceğini kaydeden Sonel, "Bu yıl maşallah bereketli bir yıldı. Kar çok yağdı. Dün de biz 19 ilçemizde arkadaşlarımıza dikkatli olalım bugünlerde diye söylüyorduk. 772 muhtarlığımız ve 19 ilçemizi uyardık. Çünkü karların erimesiyle eğimli yerlerde riskli toprak kayması. Bugün sabahta yaşadık. Şu an 3 bina yıkıldı, 3 bina tahliye edildi. Can kaybı olmaması ve yaralımız olmaması tabii ki bizleri mutlu etti. 3 tane büyükbaş hayvanımız ve 1 köpeğimiz enkaz altında kaldı. Onlara da hakikaten çok üzüldük ama ailemize inşallah 1-2 gün içerisinde alacağız ve teslim edeceğiz büyükbaş ineğimizi ve köpeğimizi. Devletimizin bütün birimleri burada. Biz devletimizin sıcaklığını ve şefkatini her ortamda halkımıza vermeye çalışıyoruz. Hiç merak etmesinler. Biz onların gözünün yaşına kıyamayız. Telafi edeceğiz. Rabbim memleketimizi, ülkemizi doğal afetlerden korusun" dedi.

Mustafa KIRLAK-Ahmet BAYRAK/ORDU,