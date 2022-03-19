Ordu'da heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü

KUMRU, ORDU (AA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Kumru-Korgan kara yolunun Duman Mahallesi kesiminde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü. Burada bulunan elektrik direği de toprakla kayarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir ile Kumru belediyeleri, Karayolları ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri yönlendirildi.

YEDAŞ ekipleri, kopan elektrik tellerini onarmak için çalışma başlattı.