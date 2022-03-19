Ordu'da heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü

AA - Eyüp Elevli - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü

Ordu'nun Kumru ilçesinde heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.

KUMRU, ORDU (AA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Kumru-Korgan kara yolunun Duman Mahallesi kesiminde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü. Burada bulunan elektrik direği de toprakla kayarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir ile Kumru belediyeleri, Karayolları ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri yönlendirildi.

YEDAŞ ekipleri, kopan elektrik tellerini onarmak için çalışma başlattı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Toprak Kayması, Yedaş, Kumru, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title