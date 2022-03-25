Ordu'da heyelan nedeniyle hasar oluşan ev boşaltıldı

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen heyelanda hasar oluşan ev boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Gökömer Mahallesi Kovanlık Sokak'ta yağmur ve karın ardından heyelan meydana geldi.

Günay ve İsmail Rüzgar çiftinin, komşularının da desteğiyle yaptırarak yaklaşık 3 ay önce taşındıkları evin duvarlarında çatlak, bahçelerinde ise yarıklar oluştu.

Evi boşaltan aile, komşularının yanına sığındı.