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Ordu'da heyelan nedeniyle hasar oluşan ev boşaltıldı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'da heyelan nedeniyle hasar oluşan ev boşaltıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen heyelanda hasar oluşan ev boşaltıldı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen heyelanda hasar oluşan ev boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Gökömer Mahallesi Kovanlık Sokak'ta yağmur ve karın ardından heyelan meydana geldi.

Günay ve İsmail Rüzgar çiftinin, komşularının da desteğiyle yaptırarak yaklaşık 3 ay önce taşındıkları evin duvarlarında çatlak, bahçelerinde ise yarıklar oluştu.

Evi boşaltan aile, komşularının yanına sığındı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Altınordu, Gökömer, Ordu, Güncel, Haberler

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