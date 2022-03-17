Heyelan nedeniyle ev ile iş yeri zarar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Heyelan nedeniyle ev ile iş yeri zarar gördü

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası bir ev ile iş yeri zarar gördü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası bir ev ile iş yeri zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde kar sularının erimesi sonucu bir siteye ait binanın alt kısmında heyelan meydana geldi.

Sitenin perde duvarı altından taşan suların etkisiyle oluşan heyelan, alt kısımda bulunan ev ile bir iş yerine zarar verdi.

Heyelan sonrası olay yerine gelen ekipler, temizlik çalışması başlatıldı.

Heyelan nedeniyle ev ile iş yeri zarar gördü

Heyelan nedeniyle ev ile iş yeri zarar gördü

Heyelan nedeniyle ev ile iş yeri zarar gördü

Heyelan nedeniyle ev ile iş yeri zarar gördü

Heyelan nedeniyle ev ile iş yeri zarar gördü

Heyelan nedeniyle ev ile iş yeri zarar gördü

Heyelan nedeniyle ev ile iş yeri zarar gördü

AA / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title