Heyelan nedeniyle ev ile iş yeri zarar gördü

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası bir ev ile iş yeri zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde kar sularının erimesi sonucu bir siteye ait binanın alt kısmında heyelan meydana geldi.

Sitenin perde duvarı altından taşan suların etkisiyle oluşan heyelan, alt kısımda bulunan ev ile bir iş yerine zarar verdi.

Heyelan sonrası olay yerine gelen ekipler, temizlik çalışması başlatıldı.