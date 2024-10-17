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Ordu'da Hava Koşulları Balıkçıları Etkiledi

Ordu'da Hava Koşulları Balıkçıları Etkiledi
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Olumsuz hava şartları nedeniyle Ordu'daki balıkçılar denize açılamadı. Dalga yüksekliği nedeniyle tekneler limana dönerken, balık fiyatlarında da artış bekleniyor.

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı.

Sağanağın etkili olduğu kentte, denizde büyük dalgalar oluşması üzerine erken saatlerde av için açılan balıkçı tekneleri Kumbaşı ve Kışlaönü Limanlarına döndü.

Teknelerini limanlarda bekleten balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesiyle yeniden denize açılacak.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, Karadeniz genelinde denizin avlanmak için müsait olmadığını belirterek, bu nedenle balıkçıların limanlara dönerek burada beklemeye başladığını söyledi.

Limana gelen balıkçıların yırtılan ağlarını tamir etme olanağı bulduğunu ifade eden Karadeniz, birkaç gün daha avlanmanın mümkün görünmediğini belirtti.

Karadeniz, bu durumun balık fiyatlarına da yansıyacağını, az da olsa balık fiyatlarında artış görülebileceğini kaydetti.

Öte yandan Ordu'da tezgahlarda palamudun tanesi 120 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

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