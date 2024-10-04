Ordu'da Hastanede Güvenlik Görevlisi Temizlik Personelini Bıçakla Yaraladı
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tartıştığı temizlik görevlisini bıçakla yaralayan güvenlik görevlisi Orhan G., tutuklandı. Yaralı temizlik personelinin tedavisi hastanede sürmektedir.
Ordu'da hastanede temizlik personelini bıçakla yaralayan güvenlik görevlisi tutuklandı.
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün tartıştığı temizlik görevlisi Mehtap Gümüş'ü (40) bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan Orhan G'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Orhan G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yaralının tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.