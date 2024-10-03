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Ordu'da Hastane İçinde Bıçaklı Kavga: Temizlik Görevlisi Yaralandı

Ordu'da Hastane İçinde Bıçaklı Kavga: Temizlik Görevlisi Yaralandı
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Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi ile temizlik personeli arasında çıkan kavgada temizlik görevlisi yaralandı. Olayda, müdahale eden yakını da bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Ordu'da bir hastanede güvenlik görevlisinin bıçaklayarak yaraladığı temizlik personeli tedavi altına alındı.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan G, poliklinik servisi önünde karşılaştığı temizlik görevlisi Mehtap Gümüş ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan G, üzerinde taşıdığı bıçakla Mehtap Gümüş'ü yaraladı.

Olayı fark eden Gümüş'ün yakını Mustafa Gümüş'ün müdahalesi sırasında arbede yaşandı. Arbedede Mustafa Gümüş ile Orhan G. de ellerinden bıçakla yaralandı.

Mehtap Gümüş aynı hastanede tedavi altına alındı, Mustafa Gümüş ve Orhan G. ise acil serviste ayakta tedavi edildi.

Orhan G. tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

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