Ordu'da hasta yakını doktoru darbetti (3)
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TUTUKLANDIOrdu'nun Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay'ı darbeden Ümitcan Ertürk (21), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Ordu'nun Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay'ı darbeden Ümitcan Ertürk (21), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ertürk, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel