Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı - Haberler

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Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 157 kişinin kendisine ilettiği sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalıştı.

İlgili kurum müdürlerine iletilen sorunların çözülmesi talimatını veren Sonel, aileleriyle gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan gıda kartlarından da ihtiyaç sahibi ailelere veren Sonel, dağıtılan kartlarla ailelerin ihtiyaç duydukları gıda ürünlerini alabildiklerini kaydetti.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Haberler

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